Advogado atropela assaltante em São Paulo Um advogado atropelou um suspeito de tê-lo assaltado no cruzamento da Alameda Jaú com a Rua Haddock Lobo, nos Jardins, zona oeste de São Paulo. A ocorrência foi registrada pela PM às 21h30 dessa quarta-feira, 12. Segundo informações do 78º DP (Jardins), onde o caso é investigado, o homem atropelado usava uma arma de brinquedo, estava sem identidade e alega ter menos de 18 anos.