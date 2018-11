Advogado de bicheiros no RJ diz desconhecer acusações Defensor dos contraventores Aniz Abraão David, o Anísio, e Luiz Pacheco Drumond, o Luizinho Drumond, o advogado Ubiratan Guedes afirmou, hoje à tarde, desconhecer as acusações contra seus clientes. Ele alegou não ter tido acesso aos autos da investigação que resultaram na decretação da prisão de seus clientes, o que inviabilizava, àquela altura, a preparação de habeas corpus contra as prisões.