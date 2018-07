Advogado de Bola critica MP em julgamento Terminou por volta das 14 horas desta segunda-feira, 22, a etapa das alegações preliminares da defesa e da Promotoria no julgamento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado de matar e sumir com o corpo de Eliza Samudio, ex-amante do ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes de Souza. A juíza deu um intervalo de uma hora para o almoço. O julgamento acontece no Fórum Pedro Aleixo, em Contagem (MG), o mesmo onde Bruno foi condenado a 22,3 anos de prisão e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, a 15 anos.