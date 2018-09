Advogado de Bruno diz que virou 'alvo de investigação' Ércio Quaresma, advogado de defesa do ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes de Souza, afirmou hoje que a noiva do atleta, Ingrid Oliveira, de 24 anos, não tinha autorização para gravar a conversa em que ele diz que é "o diabo, o capeta". Uma gravação com trechos da conversa entre Quaresma e Ingrid foi mostrada no programa Fantástico de ontem, na TV Globo. "Deixei de ser advogado para ser alvo de investigação", disse.