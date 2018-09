Advogado de Bruno vai pedir anulação de depoimentos

"Como posso ver em uma emissora de TV parte de uma investigação que sequer foi juntada nos autos. Dentro destas circunstâncias, só me resta pleitear ao juiz, se é que vou conseguir alguma coisa, a anulação dos depoimentos deste caso", explica Quaresma. A matéria reproduziu o vídeo feito pela Polícia Civil de Minas Gerais no sítio de Bruno e mostrou a reconstituição feita pelo primo do jogador Sérgio Rosa Sales, contando como foram os dias que antecederam a morte da jovem.

Segundo acusação de Quaresma, além desse vídeo, outras partes da investigação também não foram anexadas ao processo, como o inquérito que apura quem vendeu a filmagem do goleiro Bruno feita dentro do avião que transportava o atleta do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, gravada por um investigador. As imagens foram divulgadas também pelo Fantástico. "Queria saber qual o acordo que a Polícia Civil de Minas tem com o Fantástico, o porquê dessa fixação pelo programa, só a TV Globo divulga esses vídeos e eles não são anexados ao processo", questiona o advogado.