Advogado de Dantas diz que prisão de banqueiro foi 'ilegal' O advogado do banqueiro DanielDantas afirmou nesta terça-feira que a prisão de seu clientefoi "ilegal, arbitrária e desnecessária". Segundo Nelio Machado, Dantas vem sendo perseguido há anose a prisão, realizada no início da manhã desta terça pelaPolícia Federal, pode estar ligada às disputas societárias queenvolvem empresas de telefonia. Machado citou entre os que estariam perseguindo o dono doBanco Opportunity a própria PF e o Ministério Público, quepoderiam "estar atendendo a interesses de alguns segmentos dogoverno". "Isto tudo é decorrência daquilo que os jornais chamam damaior disputa societária dos últimos tempos. Existem interessesdiversificados", afirmou o advogado, em referência à disputaentre a Telecom Italia e o Opportunity sobre o controle daBrasil Telecom, que está em processo de fusão com a Oi . "Em dado momento começou haver um questionamento ao grupoOpportunity. Em primeiro lugar foram os fundos de pensão(acionistas da Brasil Telecom) com interesses espúrios, ele(Dantas) resistiu e tem resistido e a conta da resistência estásendo paga desta forma". "É curioso que, paradoxalmente, na medida que existe umacomposição com ações do governo para resolver a problemática naárea de telefonia, o prêmio seja a perda da liberdade",acrescentou. No dia 25 de abril, os acionistas da Oi acertaram a comprado controle da Brasil Telecom por 5,86 bilhões de reais. Oacordo de acionistas previa o fim dos litígios com oOpportunity, de Dantas. Segundo Machado, ele não tem conhecimento pleno dasacusações contra Daniel Dantas. O advogado disse desconhecerqualquer ligação entre o seu cliente e os demais detidos pelaoperação da PF nesta terça, o ex-prefeito de São Paulo CelsoPitta e investidor Naji Nahas. (Por Rodrigo Viga Gaier)