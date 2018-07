Advogado de empresária vai recorrer de condenação Os envolvidos na tortura foram condenados 106 dias depois do flagrante e 95 dias após a denúncia do Ministério Público, que também foi proferida com surpreendente agilidade, em 24 horas. O advogado da família, João Carvalho, disse que vai recorrer da decisão. Embora condenada a mais de 14 anos, Sílvia Calabresi poderá sair do regime fechado e passar para o semi-aberto em 2 anos e 4 meses, se for beneficiada pela progressão de regime.