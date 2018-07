Advogado de líderes do PCC é executado em Osasco-SP

Marlon, como era conhecido o advogado, estava deixando um escritório com um amigo e caminhava até seu carro quando um veículo parou ao seu lado com dois homens. O passageiro desceu do carro com uma espingarda na mão. Marlon correu enquanto seu amigo se abrigou no carro. A testemunha ouviu o assassino dizer: "Ele saiu correndo." O homem entrou no veículo e o motorista deu marcha à ré até um posto de gasolina, onde o advogado se escondera. Ali ocorreu a execução. O crime foi registrado no 1.º Distrito Policial (DP). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.