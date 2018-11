Advogado de Mizael entra com pedido de habeas corpus O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) confirmou hoje que recebeu os pedidos de habeas corpus da defesa do ex-policial Mizael Bispo de Souza e do vigia Evandro Bezerra da Silva, acusados de matar a advogada Mércia Nakashima. Segundo a assessoria da corte, os pedidos serão julgados pela desembargadora Angélica de Almeida.