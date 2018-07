Advogado diz que aguarda inquérito antes de Bruno depor Os três advogados envolvidos no caso do desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza, se queixam da demora da Polícia Civil de Minas Gerais para permitir o acesso ao inquérito. O advogado de Bruno e do amigo Luiz Henrique Romão (Macarrão), Ércio Quaresma Firpe, alegou nesta noite que os dois não se pronunciariam enquanto ele não lesse o inquérito.