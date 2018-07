Advogado diz que vídeo com Bruno será descartado O goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza, suspeito pelo desaparecimento de sua ex-amante, Eliza Samudio, está sendo ouvido nesta tarde pela Polícia Civil de Contagem (MG) para esclarecer em quais circunstâncias foi feito um vídeo no qual ele afirma desconfiar que seu amigo, o Macarrão, está envolvido no caso. O advogado do goleiro, Ércio Quaresma, afirmou que as imagens divulgadas ontem pela TV Globo não serão consideradas "porque foram obtidas de forma ilegal."