Advogado é morto ao tentar fugir de criminosos no RJ Um advogado de 45 anos foi assassinado com um tiro na cabeça após tentar fugir de um sequestro relâmpago no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Rendido por um grupo de cinco criminosos em seu carro, ele foi forçado a seguir para sua residência, onde estavam sua mulher e três filhos. Na tentativa de proteger a família, o advogado enganou os assaltantes, parando o carro no prédio em que um amigo tem uma cobertura, a três quadras de onde realmente morava. Já dentro da garagem, ele tentou fugir, mas não conseguiu pular o portão do prédio e foi baleado na cabeça pelos ladrões. O advogado morreu na hora.