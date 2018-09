Advogado é morto após tentativa de assalto em SP

Os investigadores percorriam a área em motos e flagraram a fuga do acusado. Ele tentou reagir, mas acabou dominado. A polícia diz acreditar que o suspeito, acompanhado de outra pessoa, tentava realizar o golpe conhecido como saidinha de banco.

O advogado, que estava com R$ 4 mil no momento do crime, teria sido seguido do banco até o prédio localizado na rua Silveira Martins. O ataque aconteceu na entrada do elevador. A vítima recebeu um tiro na cabeça e os agressores fugiram sem levar o dinheiro. Antônio morreu na Santa Casa. O detido foi reconhecido por testemunhas e tinha passagens anteriores por roubo. O técnico não revelou o nome do outro envolvido. Ele foi autuado por roubo seguido de morte e resistência.