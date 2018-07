Advogado é morto por 2 cães Fila no interior de São Paulo

Dois cães da raça Fila fugiram de uma chácara e atacaram o advogado aposentado Vicente Cavalcante de Souza, de 68 anos, nesta quarta-feira, 25, em Araçariguama, a 52 quilômetros de São Paulo. O homem, gravemente ferido a dentadas, chegou a ser socorrido por vizinhos, mas não resistiu. A sobrinha da vítima, Suzana Barbarique, contou que os mesmos animais já o tinham atacado havia oito meses. "Queremos que alguém responda por essa morte brutal", disse. Os cães estavam soltos no interior da chácara, no bairro da Lagoa, zona rural, e escaparam por um buraco no alambrado. O advogado, que mora numa chácara vizinha, foi atacado quando se dirigia a um ponto de ônibus. Antes, os filas tinham brigado com outro cão, um rotweiller, que foi morto a dentadas. De acordo com a Polícia Civil, os responsáveis pelos cães responderão a processo por homicídio culposo - sem intenção de matar.