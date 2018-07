Advogado e político Hélio Bicudo é internado em SP

O advogado e político Hélio Bicudo foi internado no hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital. A família do político, no entanto, não autorizou a divulgação do boletim médico.

Bicudo foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputado federal pelo partido. Além disso, ele foi vice-prefeito de São Paulo na gestão Marta Suplicy, candidato ao Senado e a vice de Luiz Inácio Lula da Silva, na disputa ao governo paulista.