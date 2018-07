Advogado escala ''tropa de toga'' para sessão

A lista dos mais novos "aliados" inclui o jurista Yves Gandra, dois ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) - Maurício Correa e Sepúlveda Pertence -, o presidente da OAB, Cesar Britto, e o ex-deputado Sigmaringa Seixas (PT-DF).

"Por que tudo isso? É um lobby qualificado, que revela que há uma rejeição grande a essa indicação", afirmou ontem o senador Álvaro Dias (PSDB-PR), que assume ser contra a indicação.

Para dobrar as resistências a seu nome, Toffoli até visitou os gabinetes de senadores, tanto de oposição quanto governistas. Apesar dos esforços, a pressão teria crescido nas últimas horas entre integrantes do Poder Judiciário. Só no gabinete do presidente da CCJ do Senado, Demóstenes Torres (DEM-GO), chegaram mais de mil mensagens contrárias à nomeação.