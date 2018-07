Advogado impede apresentação de nova testemunha O advogado da família de Grazielly Almeida Lames, de 3 anos, morta após ser atropelada por uma moto aquática no sábado de Carnaval em Bertioga (SP) desistiu nesta terça-feira de apresentar uma nova testemunha que poderia complicar ainda mais a situação dos adolescentes V.A.C., 13, e I., 14, que, segundo testemunhas já ouvidas, pilotavam o aparelho no momento do acidente.