Advogado que matou namorada ficará em prisão domiciliar

O juiz Alberto Anderson Filho, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, negou o pedido de liberdade que havia sido formulado pela defesa de Gadelha, mas concordou com a prisão domiciliar. "Tendo em conta a idade do indiciado, que ele em momento algum procurou fugir à sua responsabilidade (...), bem como suas condições pessoais, autorizo que permaneça em prisão domiciliar", escreveu o juiz.

O advogado Átila Pimenta Coelho Machado, que defende Gadelha, classificou a decisão judicial como "muito sensata". "Ele (Gadelha) está extremamente abalado. Me disse várias vezes: ''Ela era a mulher da minha vida", afirmou Machado, que não pretende recorrer. Na prisão domiciliar, o indiciado não pode sair da casa para nada.

Gadelha confessou ter brigado com Hiromi e a agredido por causa de ciúmes no sábado, 20. Peritos encontraram hematomas no rosto, braços, barriga e costas da vítima, além de uma marca em volta do pescoço. Na noite de domingo, uma filha de Gadelha chamou os médicos, que constataram a morte da vítima e avisou a polícia.