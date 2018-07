Advogado tenta evitar prisão de procuradora por tortura

Vera Lúcia Sant''Anna Gomes, de 57 anos, teve a prisão preventiva decretada anteontem, sob acusação de tortura. O pedido foi feito pelo juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte, da 32ª Vara Criminal da capital paulista. A procuradora não foi localizada pela polícia. Agentes foram até o apartamento de Vera Lúcia em Ipanema, na zona sul da cidade, mas não encontraram ninguém.

Ex-funcionárias de Vera denunciaram o caso de agressão para a polícia. Segundo elas, a menina começou a apanhar no dia seguinte ao da adoção. No dia 14 de abril, o Conselho Tutelar foi ao apartamento e encontrou a criança com diversos hematomas.

Na terça-feira, a menina teria de passar por uma avaliação psicológica para ser estimulada a falar sobre o que aconteceu no mês em que ela esteve no apartamento da procuradora. O atendimento teve de ser suspenso devido ao estado emocional da criança. De acordo com o psicólogo Gilberto Fernandes, da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), a criança chorou muito e "não quis contato".