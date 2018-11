Advogados de Battisti recorrem ao STF por relaxamento de prisão

Os advogados do ex-ativista italiano Cesare Battisti entraram nesta sexta-feira com um pedido de relaxamento de prisão no Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com a Agência Brasil.

Como foi apresentada em caráter de urgência, a petição foi encaminhada ao ministro do STF Marco Aurélio Mello, já que o relator do caso, Gilmar Mendes, está fora do país.

O fato de a decisão sobre o pedido da defesa estar agora a cardo de Marco Aurélio pode mudar a situação do italiano. Isso porque o ministro votou a favor Battisti, enquanto Mendes votou pela extradição.

Apesar de o teor da petição não ter sido divulgado, a Agência Brasil cita informações do gabinete de Marco Aurélio, afirmando que os advogados alegaram que há excesso de prazo de prisão.

O ex-ativista está preso em Brasília a pedido da Itália desde 2007. O STF aprovou sua extradição, mas deixou a decisão final a cargo do então presidente. Em 31 de dezembro de 2010, Lula negou o pedido de extradição.

Battisti foi condenado à prisão perpétua, acusado de participação em quatro assassinatos no fim dos anos 70. Ele nega as acusações.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.