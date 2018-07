Advogados de Berlusconi tentam parar julgamento de prostituição O julgamento do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, por acusações de que pagou para fazer sexo com uma prostituta menor de idade pode ser suspenso por alguns meses até que o tribunal superior da Itália decida qual juiz terá jurisdição sobre o caso, disseram os advogados do premiê nesta segunda-feira.