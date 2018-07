Advogados discutem antes de julgamento do caso Bruno Com previsão de durar entre duas e três semanas, o julgamento do goleiro Bruno Fernandes e de outros dois acusados pelo assassinato da ex-amante do jogador, Elisa Samudio, promete ser tumultuado. Antes mesmo do início da sessão já houve o primeiro início de confusão no plenário do Tribunal do Júri do Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.