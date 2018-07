Advogados pedem revisão do caso Schoedl O advogado Pedro Lazarini e o procurador-geral de Justiça, Fernando Grela, entraram com recursos no Superior Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para rever a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que inocentou o promotor Thales Ferri Schoedl em novembro. Ele é acusado de ter matado um rapaz e ferido outro em uma confusão na Riviera de São Lourenço, no litoral norte, em 2004.