Advogados protestam contra excessos da PM no Ceará Duzentos estudantes de Direito, advogados populares e defensores públicos protestaram nesta manhã, na Procuradoria Geral de Justiça do Ceará, em Fortaleza. Eles saíram em passeata da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC) até a Procuradoria Geral de Justiça, percorrendo um quilômetro e meio. Os manifestantes cobraram da Procuradoria uma ação do Ministério Público do Estado contra o que eles consideram como "excessos" que a Polícia Militar vem cometendo nas manifestações que aconteceram em Fortaleza.