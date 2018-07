Advogados são suspeitos de ligação com crimes em SC Os cinco advogados presos no sábado (16) durante a Operação "Salve Santa Catarina", suspeitos de ligação com os atentados no Estado, estão alojados no 8º Batalhão da Polícia Militar de Joinville. Com prisão preventiva decretada, eles foram separados em dois cômodos sem televisão e ar condicionado. Os presos também estão sem qualquer tipo de comunicação com o meio externo.