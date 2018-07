Aécio alerta governo Lula sobre perigo de uso da máquina O governo federal deve ter cuidado com a promoção da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, para não ser acusado de uso de máquina pública e antecipação de campanha na sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O alerta é do governador mineiro, Aécio Neves, que disputa com o paulista José Serra a indicação do PSDB para a candidatura presidencial em 2010. "É preciso que o governo federal tenha um pouco de cuidado na antecipação da campanha para que não haja amanhã questionamentos em relação à utilização da máquina pública ou de instrumentos públicos numa antecipação de campanha eleitoral", afirmou Aécio nesta quinta-feira, referindo-se à foto com Lula e Dilma distribuída durante reunião de prefeitos em Brasília. O governador ressaltou, no entanto, que avalia que o presidente e a ministra terão cuidado de não cometer nenhuma ilegalidade eleitoral, apesar de o banner com as fotos ter dado ar de campanha aberta por parte do PT. Além disso, o mineiro também afirmou que, para ele, o movimento petista de intensificar a campanha de Dilma não é motivo para apressar a escolha do candidato do PSDB à Presidência. A proposta foi defendida na terça-feira durante reunião de deputados tucanos, da ala serrista do partido, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em São Paulo. Aécio afirma que "a agenda do PSDB não deve ser construída em função da agenda daqueles com os quais nós disputaremos". "O PSDB deve ter a sua estratégia. Acho absolutamente razoável que o final do ano seja o momento certo para a definição de candidatura, de projetos e de propostas. Não vejo a menor necessidade em antecipar esse prazo." (Por Marcelo Portela)