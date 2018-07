Aécio alerta para risco de derrota se PSDB evitar prévias Se não promover prévias para escolher seu candidato à Presidência da República, o PSDB pode ter nova derrota na eleição de 2010, alertou nesta quarta-feira o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, interessado em disputar a sucessão presidencial. Aécio, que luta com o governador de São Paulo, José Serra, pela indicação do PSDB para representar o partido na disputa, quer que a escolha seja feita por meio de prévias, em que filiados do partido escolhem o candidato. Ele alega que as prévias darão ao PSDB a oportunidade de se reaproximar dos eleitores e definir um programa de governo. Com o argumento de que Serra está à frente das pesquisas de intenção de voto e é mais experiente, no entanto, tucanos paulistas pretendem evitar o processo a fim de facilitar a candidatura do governador de São Paulo. "A tradição do PSDB nos levou nas duas últimas eleições a duas derrotas consecutivas. Quem sabe não é hora de mudarmos essa tradição?", disse Aécio a jornalistas, referindo-se ao costume tucano de tomar as principais decisões em reuniões de cúpula. O governador mineiro, que visitou os presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente o deputado Michel Temer (PMDB-SP) e o senador José Sarney (PMDB-AP), defendeu sua ideia de percorrer o país para divulgar sua pré-candidatura. "O PSDB é um partido que nasceu em grande parte pelas forças das lideranças de São Paulo, mas ao longo do tempo se fortaleceu e é hoje um partido nacional", argumentou. "A instância paulista é muito importante, mas o partido jamais será um partido regional." Perguntado se seu coração estava dividido entre as potenciais candidaturas de Aécio e da ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) à Presidência, Sarney, aliado do presidente Lula, desconversou: "A gente para votar é com a mão, não é com o coração". Para o governador de Minas, a crise causada pela disputa pela liderança da bancada do PSDB na Câmara já foi superada. José Aníbal (SP) se reelegeu com o apoio de deputados mineiros, enquanto deputados ligados a Serra criaram um grupo dissidente. O grupo, que chegou a pregar a renúncia de Aníbal, voltou atrás depois de reunião na terça-feira com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. "Está tudo resolvido. Agora, nosso caminho é a união", comentou Aécio. No encontro com os deputados, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que o PSDB precisa escolher o mais rápido possível o nome do partido que vai disputar a sucessão presidencial. O motivo da pressa, segundo relato de tucanos, é a definição de Dilma como candidata do Planalto. Já o tema das prévias recebeu menção no encontro, mas não foi levado adiante. (Texto de Fernando Exman)