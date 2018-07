Aécio condiciona diálogo a investigações de denúncias na Petrobras O senador Aécio Neves (PSDB-MG), derrotado no segundo turno da eleição presidencial, condicionou em discurso no Senado nesta quarta-feira o diálogo com o governo da presidente Dilma Rousseff às investigações sobre as denúncias de corrupção na Petrobras.