Aécio defende ousadia e nega que eleição de Serra esteja perdida

"Essa nunca foi uma eleição fácil para nós, mas está longe de ser uma eleição perdida", disse Aécio ao lado de Serra durante evento na cidade de Varginha, no sul mineiro.

"Aqui em Minas nós vamos trabalhar porque acreditamos também ainda na possibilidade de ter um segundo turno, e aí a eleição zera", afirmou.

Serra tenta se recuperar no Estado, segundo maior colégio eleitoral do país, onde tem metade das intenções de voto de sua rival Dilma Rousseff (PT): 51 por cento a 25 por cento, segundo pesquisa Ibope divulgada no sábado.

Na mesma sondagem, o instituto apontou Dilma com 51 por cento das intenções de voto e Serra com 27 por cento, o que elegeria a petista no primeiro turno.

Aécio defendeu ousadia na comunicação da campanha de Serra, esclarecendo as diferenças entre as propostas tucanas e petistas.

Uma das estratégias do PSDB é apostar na continuidade de programas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva num eventual governo Serra e ser econômico nas críticas ao governo federal, que goza de alta aprovação.

A sequência dos projetos de Lula é a principal bandeira da candidatura Dilma.

"Acho que o mais importante é que a sua comunicação (de Serra) para o país inteiro seja um pouco mais ousada, apontando diferenças mais claras em relação a propostas do atual governo", declarou.

(Texto de Hugo Bachega)