Aécio deve sobrevoar áreas atingidas pelas enchentes O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), assegurou hoje que não faltarão recursos para o socorro às vítimas e recuperação dos danos causados pelas enchentes que nos últimos dias atingiram dezenas de municípios do Estado. O governador se reuniu hoje com os secretários de Transporte, Fuad Nomam Filho, e de Saúde, Marcus Pestana; além dos comandos da Defesa Civil estadual e Corpo de Bombeiros. Foram anunciadas medidas como a distribuição de três milhões de cartilhas sobre os riscos de doenças nas regiões mais atingidas pelas enchentes. Aécio deve sobrevoar as áreas alagadas de várias cidades mineiras A Secretaria de Transporte e Obras Públicas elaborou um plano emergencial de R$ 20 milhões em ações preventivas e informou que 41 trechos da malha estadual encontram-se com eventuais danos. Pelo menos quatro trechos de rodovias estavam alagadas e com o tráfego interrompido. O comandante dos Bombeiros, Celso Novaes, observou que as cerca de 700 barragens de mineradoras e da Companhia Energética (Cemig), cadastradas junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), estão sendo monitoradas. O governador cobrou das prefeituras a responsabilidade pelos trabalhos de prevenção nos períodos chuvosos, observando que a grande maioria das defesas civis municipais criadas nos últimos anos não saíram do papel. De acordo com o coronel Alexandre Lucas, chefe da Defesa Civil do Estado, dos 603 municípios que criaram defesas civis, apenas "pouco mais de 100" órgãos estão funcionando.