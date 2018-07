Aécio diz que Brasil não pode ser país do vale-tudo e Marina critica 'ilha da fantasia' No último programa eleitoral de TV da campanha do primeiro turno, o candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, afirmou que o Brasil não pode ser o país do "vale-tudo", enquanto a candidata pelo PSB, Marina Silva, disse que o país não é a "ilha da fantasia" exibida na propaganda governista.