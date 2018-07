Aécio diz que cresceu bem mais que Dilma no 2º turno e não previa eleição fácil O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, disse nesta quinta-feira a jornalistas estar "extremamente feliz" com os resultados das últimas pesquisas eleitorais, afirmando que sua candidatura cresceu bem mais do que a da presidente Dilma Rousseff (PT), que tenta a reeleição.