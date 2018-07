Aécio diz que deve anunciar novos nomes para ministério na próxima semana

Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, o tucano também confirmou que viajará a Recife no sábado para receber o apoio do PSB local e do grupo político do presidenciável Eduardo Campos, morto em agosto. Questionado sobre um eventual apoio da ex-candidata do PSB Marina Silva, Aécio disse que a ex-ministra tomará a decisão "no tempo certo" e que será respeitada.

O tucano aproveitou ainda para responder à presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, que se declarou estarrecida com a divulgação em meio ao processo eleitoral do depoimento do ex-diretor da Petrobras < PETR4.SA> Paulo Roberto Costa, no qual ele detalha um suposto esquema de corrupção na estatal.

Aécio afirmou estar "estarrecido" com o depoimento em si e não com a sua divulgação.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)