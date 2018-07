Aécio diz que faltou parceria do governo federal para evitar crise da água em SP

O Estado de São Paulo enfrenta em 2014 a pior crise hídrica dos últimos 80 anos. Temperaturas mais altas que a média do início do ano aliadas com chuvas fracas do período não recuperaram as represas para o atual período do inverno, quando a pluviosidade normalmente é significativamente menor, levando algumas regiões a sofrerem com a falta d'água.

"Talvez tenha faltado uma parceria maior com o governo federal", disse o presidenciável tucano, durante visita ao Santuário Nossa Senhora da Piedade, na região de Caeté (MG).

Dilma usou a crise de abastecimento de água em São Paulo, Estado governado desde 1995 pelo PSDB, em sua propaganda eleitoral e disse que o problema é um exemplo do modelo tucano de governar que, segundo ela, Aécio não só defende como representa.

Em resposta à petista, Aécio elogiou a política adotada pelo governador paulista Geraldo Alckmin, reeleito em primeiro turno na eleição deste ano, de dar bônus aos consumidores que economizarem água e criticou o que chamou de "aparelhamento" da Agência Nacional de Águas, responsável por regulamentar o setor.

"Se não tivesse o governo do PT servido a outros fins, nós lembramos bem, quais foram as indicações e os critérios adotados para ocupar cargos na ANA, ela poderia ter sido uma parceira maior do governador (Alckmin)", afirmou.

(Por Eduardo Simões)