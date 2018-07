Aécio diz que governo tem baixo padrão ético e promete governar com responsabilidade O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, senador Aécio Neves, atacou nesta quarta-feira o que classificou de "baixíssimo" padrão ético do governo da presidente Dilma Rousseff, dizendo que isso é uma "maldita herança".