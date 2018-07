Aécio diz que lança programa de governo na 2a-feira

O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, disse nesta sexta-feira que lançará seu programa de governo na próxima segunda-feira, dia 29, seis dias antes do primeiro turno da eleição.

"A construção do nosso programa de governo, que será divulgado na segunda-feira, deixará claro qual o caminho que nós percorremos para, a partir do resgate das agências reguladoras, do respeito aos contratos, permitirmos um aumento da taxa de investimentos no Brasil, fundamental à geração de empregos", disse o tucano a jornalistas antes de caminhada em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Aécio aproveitou para criticar o governo da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, afirmando que a gestão petista "deseducou" os brasileiros por causa das denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras.

Ele também mirou na candidata do PSB, Marina Silva, e disse que ela "não tem as condições" de governar o Brasil e que o país não pode se submeter a uma "nova aventura".

Aécio aparece na terceira posição nas pesquisas de intenção de voto, atrás de Dilma e de Marina. A cerca de uma semana da eleição, ele corre o risco de se tornar o primeiro presidenciável do PSDB desde 1989 a ficar fora do segundo turno. Em 1994 e 1998, o tucano Fernando Henrique Cardoso venceu a eleição no primeiro turno.

Ainda assim, Aécio se disse confiante em chegar ao segundo turno e afirmou que as pesquisas às vésperas do primeiro turno o apontarão na disputa pelas duas primeiras posições.

