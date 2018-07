Aécio diz que país está sendo governado pela 'lógica da reeleição'

Aécio, que deve assumir a presidência do PSDB nos próximos meses e colocar sua candidatura na rua, usou um tom ameno, mas firme para apontar o que classificou de erros dos governos petistas desde 2003.

O discurso coincide com a festa preparada pelo PT para comemorar 33 anos de fundação e uma década na Presidência da República. Para marcar posição, o PT lançou uma cartilha em que compara o governo do ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002, com as gestões do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula e de Dilma.

Na estratégia desenhada pelos tucanos, vários senadores fariam apartes no Senado para defender as conquistas do governo FHC. Desde o início da semana, a liderança dos tucanos no Senado distribuiu documentos aos senadores dando subsídios para as críticas ao PT, segundo relato de uma fonte do partido à Reuters.

"De forma incorreta o PT trata como iguais as realidades diferentes que marcaram governo do PT e do PSDB", disse Aécio em referência à cartilha petista. Ele disse que falta aos petistas "autocrítica, humildade e reconhecimento".

"Fato é que, no governo, eles deram continuidade às políticas criadas e implantadas pelo presidente Fernando Henrique", argumentou. O legado tucano também foi defendido na terça-feira pelo próprio Fernando Henrique em vídeo divulgado na Internet.

Entre os 13 pontos criticados por Aécio, estão a perda de credibilidade dos investidores e do mercado na condução da política econômica do país; as medidas adotadas pelo governo em relação a marcos regulatórios que na sua avaliação estão prejudicando as estatais Petrobras e Eletrobrás; e a falta planejamento ao governo petista na área de energia, que só não teria resultado em racionamento no setor pelo baixo crescimento econômico.

Escolhido para ser o porta-voz das críticas ao PT para marcar sua posição como provável candidato à Presidência em 2014, Aécio não deixou de direcionar as críticas à Dilma, que também é candidata à reeleição.

"A presidente Dilma chega à metade do seu mandato e está longe de cumprir promessas da campanha de 2010.... A incapacidade de gestão se adensou", criticou o tucano.

"Não é mais a presidente que governa (o país), quem governa é a lógica da reeleição", acrescentou.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)