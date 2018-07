Aécio diz que pretende discutir modelos para exploração de petróleo O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, disse que pretende discutir com a sociedade os modelos para a exploração dos campos de petróleo a serem leiloados no futuro, e afirmou que o regime de concessões trouxe empresas para investir no Brasil e permitiu aumento da produção.