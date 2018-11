Aécio e Pimentel vão às ruas para tentar fortalecer candidato O candidato do PSB à prefeiturade Belo Horizonte, Márcio Lacerda, voltou às ruas nestaterça-feira acompanhado de seus dois principais caboseleitorais: o governador Aécio Neves (PSDB) e o prefeitoFernando Pimentel (PT). O governador não participava de atos de campanha dosocialista há cerca de duas semanas. Aécio volta a caminhar aolado de Lacerda depois que pesquisa Datafolha mostrou ocandidato com 6 por cento das intenções de voto, em um empatetécnico no segundo lugar com outros dois candidatos, mas bematrás da líder Jô Moraes (PCdoB), que tem 20 por cento. Com discurso semelhante, os três minimizaram o resultadodas pesquisas e afirmaram estar confiantes na transferência devotos do governador e do prefeito para Lacerda, que tem opetista Roberto Carvalho como vice. "Certamente, todas as nossas avaliações mostram isso. Elestêm uma grande capacidade de transferência de votos e nósestamos muito seguros da nossa vitória", afirmou o candidato,em entrevista a jornalistas. "Eles são, digamos assim, grandesfiadores da minha competência, da minha experiência, da minhaqualificação para esse cargo." Essa também é a esperança de Aécio e Pimentel. "O prefeitotem uma grande aprovação em Belo Horizonte, o governador temtambém uma alta aprovação. Obviamente ninguém impõe nada aoeleitorado. Mas se essa aprovação existe é porque há umapercepção da população que a nossa aliança tem sido positiva.E, obviamente, se Márcio encarna a continuidade dessa aliança,obviamente ele terá vantagem", avaliou o governador. Aécio negou que sua presença no ato tenha relação com aspesquisas e acredita que o quadro mudará após o início dohorário eleitoral gratuito. "Achamos que é hora de trabalhar, o candidato tem de irpara a rua, mostrar a cara. Sempre que puder vou estar ao seulado, assim como o prefeito", disse. "Mas a minha experiênciademonstra que é no momento da campanha na televisão e no rádioque vai ser dada a dimensão a esse projeto. Em meio à panfletagem no centro da capital, integrantes doPCdoB se misturaram aos militantes socialistas e petistas, masnão houve confusão e o encontro ocorreu em clima dedescontração. "Na hora que o nosso candidato começar a subir naspesquisas isso vai desaparecer. Como a candidata está emprimeiro lugar, as pessoas estão um pouco animadas", avaliouRomênio Pereira, integrante da Executiva Nacional do PT, queacompanhou o ato. "Jô foi vereadora, deputada estadual, deputada federal. Énatural que tanto ela quanto Leonardo Quintão tenham um recallmuito alto em BH," disse Pimentel. "Não tenho dúvidas de que noinício da propaganda eleitoral nós veremos um quadro diferentedeste." (Reportagem de Marcelo Portela)