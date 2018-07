Aécio não vê pré-campanha na presença de Dilma em MG

"Acho que ela esteve lá (Montes Claros) normalmente, como uma ministra de governo, ao lado de 10 ou 12 outros ministros", disse. "É natural que ela, por estar sendo colocada como candidata, tenha sempre um espaço para falar, para se comunicar. Essa é a boa democracia", afirmou o governador a jornalistas durante inauguração de um batalhão da Polícia Militar na Grande BH.

Dilma é a principal candidata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sucessão em 2010, enquanto Aécio disputa com o paulista José Serra (PSDB) a indicação do partido para concorrer à Presidência.

A ministra fez parte da comitiva de Lula que, na segunda-feira, ao lado de Aécio, participou de inauguração de uma usina de biodiesel e também de comemorações dos 50 anos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e de homenagem ao vice-presidente, José Alencar. Havia 12 ministros e nove governadores nos compromissos de Montes Claros.

Ainda segundo Aécio, não há clima de discórdia entre Minas e a ministra ou o governo federal. "Tenho com ela (Dilma) um excepcional relacionamento, um carinho até. Ela tem todo o direito de trabalhar a sua candidatura. E, sempre que estiver em Minas, será recebida de forma civilizada e respeitosa, como foi", completou.

Aécio também negou que esteja articulando um acordo para lançar a candidatura de Serra à Presidência, enquanto o mineiro sairia para o Senado. Ele defendeu mais uma vez a realização de prévias para a escolha do candidato do partido.

"Nós estamos no tempo dos boatos, da especulação. O que é natural. Não há mudança alguma. O partido deve continuar se movimentando. No fim do ano, o partido tomará a sua decisão. Eu espero que seja através das prévias partidárias", declarou.

(Reportagem de Marcelo Portela)