Aécio para de subir e Dilma empata com Marina no 2º turno, diz Ibope O quadro eleitoral permaneceu praticamente inalterado, mostrou pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, com a presidente Dilma Rousseff (PT) melhorando nas variações registradas, mas dentro da margem de erro, e chegando ao empate numérico com Marina Silva (PSB) em simulação de segundo turno.