Aécio para de subir e Dilma empata com Marina no 2º turno, mostra Ibope A presidente Dilma Rousseff (PT) empatou com a candidata do PSB, Marina Silva, em simulação de segundo turno da pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, enquanto o presidenciável do PSDB, Aécio Neves, que esboçara uma reação na semana passada, parou de subir nas intenções de voto para o primeiro turno.