Aécio pede que denúncia 'extremamente grave' da revista Veja seja apurada e confirmada

Edição da Veja desta semana, antecipada para esta sexta-feira, traz reportagem com o que seria declaração do doleiro Alberto Youssef, em depoimento de delação premiada à Polícia Federal, dizendo que tanto Lula como Dilma saberiam do suposto esquema de corrupção na Petrobras.

Aécio disse que "as informações que se tem é que o Supremo Tribunal Federal (STF) caminha para homologar a delação premiada" do doleiro, como fez com o depoimento dado pelo ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa.

Costa e Youssef foram detidos na operação Lava Jato da Polícia Federal e fizeram acordo de delação premiada.

