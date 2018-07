Aécio promete plano tributário específico para o Nordeste

O candidato à Presidência do PSDB, senador Aécio Neves, prometeu nesta quinta-feira que apresentará um plano para atrair investimentos para a região Nordeste, incluindo regras tributárias específicas.

"Estamos construindo um plano para o Nordeste de investimentos, com um grande choque de infraestrutura, atração de novos investimentos, inclusive com regras tributárias específicas", disse o tucano após inaugurar um comitê de campanha em Belo Horizonte.

Segundo ele, a proposta será debatida com o meio acadêmico, representantes da sociedade civil e governadores da região durante sua visita ao Nordeste prevista para entre 12 e 14 de agosto.

O candidato do PSDB voltou a defender também uma redução no número de ministérios caso seja eleito. Segundo ele, o número adequado de pastas seria de 21 a 23. Aécio, porém, não detalhou quais ministérios dos atuais 39 seriam fechados caso vença as eleições deste ano. Segundo ele, o ex-governador de Minas Gerais Antonio Anastasia está preparando "o desenho da nova estrutura do governo".

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)