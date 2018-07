Aécio reafirma que BC terá autonomia operacional num governo seu

Com a maior parte de sua carreira política no PT, incluindo o tempo em que foi ministra no governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva, Marina defende em seu programa de governo a institucionalização da independência do Banco Central, medida que é vista com bons olhos por amplos setores dos mercados.

Essa proposta, no entanto, deu munição para pesados ataques da campanha da presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição pelo PT, alegando supostos efeitos negativos da independência formal do BC sobre salários e empregos. A petista defende a autonomia operacional do Banco Central.

Segundo Aécio, sua candidatura não precisa dar sinal nenhum sobre este tema.

"No nosso governo, a autonomia operacional vai existir", disse Aécio em entrevista em Uberlância (MG), no que pode ser visto como uma alusão de que ela não existiria atualmente.

"O perfil e a história dos companheiros que conduzirão a área econômica do nosso governo demonstram que o Banco Central terá a absoluta liberdade para fazer a política monetária adequada que controle a inflação e que permita ao Brasil voltar a crescer", acrescentou.

O tucano já anunciou que, se eleito, seu ministro da Fazenda será o ex-presidente do BC Armínio Fraga.

"Não temos necessidade de fazer sinais para ninguém, porque aquilo que nós estamos propondo é aquilo que nós realizamos, aquilo que nós estamos dizendo é aquilo que nós acreditamos."

Em Brasília, o diretor de Política Econômica do BC, Carlos Hamilton, disse nesta segunda-feira ser favorável à autonomia formal do banco.

"Do ponto de vista estritamente técnico, sou favorável à autonomia legal de modo geral. E isso é uma regra de validade geral inclusive em relação ao Brasil", disse.

(Por Alexandre Caverni)