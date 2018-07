Aécio reafirma que vai ao 2º turno, diz que Marina é 'metamorfose ambulante'

"De um lado é um governo que reage aos índices das pesquisas, alterando as suas convicções... age até com certo desespero, porque percebe que vai perder as eleições", disse Aécio a jornalistas no comitê de campanha, em São Paulo.

"E do outro lado o que eu vejo é uma candidatura que mais se assemelha a uma metamorfose ambulante, que altera suas convicções ao sabor das circunstâncias", acrescentou.

Mas se agora critica Marina pela mudança de posições, em maio, ao justificar sua própria defesa do fim da reeleição, criada durante um governo do PSDB, o tucano se classificou como uma "metamorfose ambulante".

"Vou parodiar o presidente Lula e dizer que prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo", disse Aécio na ocasião, referindo-se a uma declaração do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva que usou frase do músico Raul Seixas para justificar mudanças de posição.

Pressionado desde que o último Datafolha o colocou num distante terceiro lugar da disputa, com 15 por cento das intenções de voto para o primeiro turno, enquanto Marina e a presidente Dilma Rousseff (PT) apareceram com 34 por cento cada, Aécio disse ter plena confiança de que estará no segundo turno.

Disse, porém, ter dúvidas sobre quem será sua adversário, já que considerada a candidatura Dilma frágil e já derrotada e a de Marina inconsistente.

Para Aécio, a mudança desejada pela população, que aparece nas pesquisas eleitorais, não vai se dar no dia da eleição e sim ao longo dos próximos quatro anos, ressaltando que o Brasil não pode viver uma nova aventura.

"O Brasil precisa saber objetivamente em qual Marina eventualmente vai votar", afirmou o tucano. "É a Marina que hoje ataca de forma contundente o PT, ou é a Marina que durante mais de 20 anos fez sua trajetória pelo PT?"

"É a Marina que no seu programa de governo defende os pilares macroeconômicos da política econômica conduzida pelo presidente Fernando Henrique, ou a Marina que dentro do PT se colocou contra o Plano Real e votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal? É a Marina que combate violentamente os malfeitos da corrupção ou a Marina que como ministra se calou no momento das denúncias do mensalão e permaneceu no governo?"

Aécio também acusou de cópia parte do programa de governo da candidata do PSB referente a direitos humanos, que seriam iguais ao Plano Nacional de Direitos Humanos elaborado em 2002 pelo governo de Fernando Henrique Cardoso.

"É uma cópia fiel do PNDH... apresentado pela Secretaria de Direitos Humanos em 2002... não se teve sequer o cuidado de alterar palavras", acusou o candidato. "Isso é apenas mais uma sinalização do improviso, e da enorme contradição que ronda essa candidatura".

É a segunda vez que o programa de governo de Marina provoca controvérsias. No último sábado, um dia após a divulgação do documento, o PSB divulgou alterações no texto referentes a direitos de LGBT e sobre energia nuclear. Segundo a candidata, que classificou o incidente como "um erro de processo", as mudanças foram feitas para deixar o texto como "havia sido acordado".

