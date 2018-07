Aécio recebe apoio de nove partidos no RJ, entre eles PMDB

Durante o evento que selou o apoio, foi proposta a aliança informal pela eleição do tucano e a reeleição de Pezão, chapa batizada de Aezão, uma junção dos nomes de cada um dos candidatos.

Declararam apoio a Aécio os diretórios de PP, Solidariedade, PSD, PPS, PTC, PMN , PEN , PSL e PMDB. Muitas dessas siglas, casos de PMDB, PSD e PP, compõem a base de apoio a Dilma em âmbito nacional.

“Participo aqui da largada da vitória e esse é o evento mais expressivo da minha campanha”, disse o tucano, que não retribuiu , pelo menos por enquanto, seu apoio à reeleição de Pezão. PSDB e DEM tem alianças em vários Estados, e, Aécio aguarda um posicionamento do partido para se manifestar

“Meu partido está discutindo isso com o Democratas, PPS e nos próximos dias vamos definir como o PSDB vai participar da campanha”, disse Aécio, que em seu discurso não citou o nome de Pezão.

“Pezão é meu amigo de muitos anos, honrado e tem todas condições de vencer as eleições”, afirmou.

O evento ratifica uma ruptura do PMDB local com a direção nacional do partido. O vice-presidente da República, Michel Temer, é presidente licenciado do PMDB e defende a manutenção do apoio do partido a Dilma.

A ala do PMDB fluminense que apoia Aécio é comandada pelo presidente regional da legenda, Jorge Picciani. Nas últimas eleições, PMDB e PT estiveram juntos numa parceria em que o PMDB local tinha candidato próprio ao governo do Estado. Dessa vez, o PT regional decidiu ter candidato próprio, o senador Lindbergh Farias, abalando a aliança com o PMDB no Estado.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)