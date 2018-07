Aécio rejeita apoio informal à aliança com PT em BH O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), descartou hoje um eventual apoio informal à aliança envolvendo o PT na sucessão municipal em Belo Horizonte. Aécio demonstrou irritação com a direção nacional do PT, que classificou de "míope", e disse que cabe ao partido decidir se permanece ou não na coligação em torno do nome do ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Márcio Lacerda (PSB). "Aqueles que tiverem a dimensão clara de que nós estamos construindo algo a favor de Belo Horizonte, participarão desse processo. Aqueles que acharem que devem priorizar outros entendimentos, que o façam. As questões do PT são do PT", disse Aécio. "Se o PT, ao final das suas decisões, achar por bem participar desse processo, é muito bem-vindo. Senão, caberá a ele explicar à população de Belo Horizonte."