Aécio: simplificação do sistema tributário será 1ª proposta enviada ao Congresso

O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, garantiu nesta segunda-feira que a simplificação do sistema tributário será a primeira proposta que enviará ao Congresso Nacional se for eleito.

"Só vamos ter espaço para diminuição da carga tributária no momento em que encaixarmos o crescimento dos gastos correntes dentro dos gastos da própria economia", disse Aécio durante sabatina no portal G1, em São Paulo.

"A simplificação do sistema tributário nós podemos propor ao Congresso Nacional nos primeiros dias do governo", acrescentou. "A primeira proposta a ser enviada ao Congresso Nacional será a simplificação."

(Por Eduardo Simões)