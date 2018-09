Aécio também determina envio de ajuda a vítimas em SC O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), juntou-se ao grupo de governadores que enviarão ajuda às vítimas da chuva em Santa Catarina. Segundo a assessoria de Aécio, ele determinou o "envio imediato de dois helicópteros do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) de Minas Gerais para o auxílio às vítimas das enchentes". "Os helicópteros irão atuar nas operações de Defesa Civil nas cidades de Santa Catarina atingidas pelas chuvas, em coordenação com as ações determinadas pelas autoridades locais", informou. Mais cedo, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou que pretende enviar "a ajuda possível" às vítimas das chuvas. "Eu pedi para a Casa Militar entrar em contato com Blumenau para oferecer a ajuda possível", disse. Blumenau é uma das cidades mais afetadas e o prefeito João Paulo Kleinübing (DEM) declarou ontem estado de calamidade pública no município. Também ontem, o governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB) acertou o envio de 17 barcos para a ajuda e disponibilizou dois helicópteros e um avião. Deslizamentos, desabamentos e enchentes já mataram 50 pessoas em Santa Catarina, de acordo com a Defesa Civil do Estado. As chuvas também deixaram mais de 23 mil desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou o secretário nacional da Defesa Civil, Roberto Costa Guimarães, a Santa Catarina para coordenar as ações no Estado.